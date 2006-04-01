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Топливный фильтр артикул 2100524SX STELLOX в Алматы

2100524SX STELLOX Топливный фильтр
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100524SX
Наименование Топливный фильтр
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Высота [мм] 198
Диаметр корпуса [мм] 79
Внутренний диаметр 2 (мм) 21,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08

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