|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100520SX
|Наименование
|21-00520-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Accent 1.5CRDi 02>, KIA Cerato 1.5CRDi 05>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|143,2
|Диаметр прокладки [мм]
|70
|Присоединительная винтовая резьба
|M16x1,5
|Диаметр корпуса [мм]
|80
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|62
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.5 CRDi GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III седан (MC)
1.5 CRDi GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.5 CRDi
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.5 CRDi GLS
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
MATRIX (FC)
1.5 CRDi VGT
2005.08 - 2010.08
HYUNDAI
NF V (NF)
2.0 CRDi
2008.06 - 2010.12
HYUNDAI
NF V (NF)
2.0 CRDi
2008.06 - 2010.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi 4x4
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi 4x4
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi GLS
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi GLS 4x4
2006.03 - 2012.12
KIA
CARENS III вэн (UN)
2.0 CRDi 140
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS II вэн (FJ)
2.0 CRDi
2005.11 - Выпускается
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.0 CRDi
2009.09 - 2010.12
KIA
RIO II (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
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