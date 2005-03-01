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21-00520-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Accent 1.5CRDi 02>, KIA Cerato 1.5CRDi 05> артикул 2100520SX STELLOX в Алматы

2100520SX STELLOX 21-00520-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Accent 1.5CRDi 02>, KIA Cerato 1.5CRDi 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100520SX
Наименование 21-00520-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Accent 1.5CRDi 02>, KIA Cerato 1.5CRDi 05>
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Высота [мм] 143,2
Диаметр прокладки [мм] 70
Присоединительная винтовая резьба M16x1,5
Диаметр корпуса [мм] 80
Внутренний диаметр 2 (мм) 62

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КРЫШКА КОРПУСА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 2005.08 - 2010.08
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 2008.06 - 2010.12
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 2008.06 - 2010.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 2006.03 - 2012.12
KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 140 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS II вэн (FJ) 2.0 CRDi 2005.11 - Выпускается
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi 2009.09 - 2010.12
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12

Если хотите купить 21-00520-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Accent 1.5CRDi 02>, KIA Cerato 1.5CRDi 05> производителя STELLOX с артикулом 2100520SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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