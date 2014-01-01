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21-00518-SX_фильтр топливный!\ Seat Cordoba/Ibiza, VW Polo, Skoda Fabia 1.2-2.0 02> артикул 2100518SX STELLOX в Алматы

2100518SX STELLOX 21-00518-SX_фильтр топливный!\ Seat Cordoba/Ibiza, VW Polo, Skoda Fabia 1.2-2.0 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100518SX
Наименование 21-00518-SX_фильтр топливный!\ Seat Cordoba/Ibiza, VW Polo, Skoda Fabia 1.2-2.0 02>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 164,3
Давление [бар] 3
Высота 1 [мм] 80,3
Диаметр 1 [мм] 61,2
диаметр 2 (мм) 7,89
Регулятор с регулятором давления
Диаметр корпуса [мм] 54,6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00518-SX_фильтр топливный!\ Seat Cordoba/Ibiza, VW Polo, Skoda Fabia 1.2-2.0 02> производителя STELLOX с артикулом 2100518SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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