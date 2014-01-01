|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100518SX
|Наименование
|21-00518-SX_фильтр топливный!\ Seat Cordoba/Ibiza, VW Polo, Skoda Fabia 1.2-2.0 02>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|164,3
|Давление [бар]
|3
|Высота 1 [мм]
|80,3
|Диаметр 1 [мм]
|61,2
|диаметр 2 (мм)
|7,89
|Регулятор
|с регулятором давления
|Диаметр корпуса [мм]
|54,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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