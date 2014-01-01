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21-00517-SX_фильтр топливный\ Hyundai Accent 1.5i 05> артикул 2100517SX STELLOX в Алматы

2100517SX STELLOX 21-00517-SX_фильтр топливный\ Hyundai Accent 1.5i 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100517SX
Наименование 21-00517-SX_фильтр топливный\ Hyundai Accent 1.5i 05>
Диаметр [мм] 65
Высота [мм] 125
Впускн. Ø [мм] 8
Выпускн.-Ø [мм] 8
Исполнение фильтра Фильтр тонкой очистки

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00517-SX_фильтр топливный\ Hyundai Accent 1.5i 05> производителя STELLOX с артикулом 2100517SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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