|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100517SX
|Наименование
|21-00517-SX_фильтр топливный\ Hyundai Accent 1.5i 05>
|Диаметр [мм]
|65
|Высота [мм]
|125
|Впускн. Ø [мм]
|8
|Выпускн.-Ø [мм]
|8
|Исполнение фильтра
|Фильтр тонкой очистки
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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