|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100516SX
|Наименование
|21-00516-SX_фильтр топливный! 88x212\ Renault Logan/Sandero/Duster 1.5DCi 07>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|210
|Высота 1 [мм]
|150
|диаметр 2 (мм)
|10
|диаметр 3 (мм)
|7,9
|Диаметр корпуса [мм]
|80,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.5 dCi
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
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