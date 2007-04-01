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21-00516-SX_фильтр топливный! 88x212\ Renault Logan/Sandero/Duster 1.5DCi 07> артикул 2100516SX STELLOX в Алматы

2100516SX STELLOX 21-00516-SX_фильтр топливный! 88x212\ Renault Logan/Sandero/Duster 1.5DCi 07>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100516SX
Наименование 21-00516-SX_фильтр топливный! 88x212\ Renault Logan/Sandero/Duster 1.5DCi 07>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 210
Высота 1 [мм] 150
диаметр 2 (мм) 10
диаметр 3 (мм) 7,9
Диаметр корпуса [мм] 80,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.5 dCi 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается

Если хотите купить 21-00516-SX_фильтр топливный! 88x212\ Renault Logan/Sandero/Duster 1.5DCi 07> производителя STELLOX с артикулом 2100516SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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