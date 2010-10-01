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21-00511-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/S60/V70/S80 1.6-3.0 & 16V 95> артикул 2100511SX STELLOX в Алматы

2100511SX STELLOX 21-00511-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/S60/V70/S80 1.6-3.0 & 16V 95>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100511SX
Наименование 21-00511-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/S60/V70/S80 1.6-3.0 & 16V 95>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 165
Высота 1 [мм] 88
Диаметр 1 [мм] 85,7
диаметр 2 (мм) 7,89
Диаметр корпуса [мм] 80,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 2010.10 - 2015.12
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005.01 - 2010.12

Если хотите купить 21-00511-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/S60/V70/S80 1.6-3.0 & 16V 95> производителя STELLOX с артикулом 2100511SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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