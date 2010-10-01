|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100511SX
|Наименование
|21-00511-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/S60/V70/S80 1.6-3.0 & 16V 95>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|165
|Высота 1 [мм]
|88
|Диаметр 1 [мм]
|85,7
|диаметр 2 (мм)
|7,89
|Диаметр корпуса [мм]
|80,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
V70 III (135)
2.5 T
2010.10 - 2015.12
VOLVO
V70 III (135)
2.5 T FlexiFuel
2010.10 - 2015.12
VOLVO
XC90 I (275)
V8 AWD
2005.01 - 2010.12
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