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21-00508-SX_фильтр топливный! без клапана\ Nissan Navara/Pathfinder 2.5DCi 05> артикул 2100508SX STELLOX в Алматы

2100508SX STELLOX 21-00508-SX_фильтр топливный! без клапана\ Nissan Navara/Pathfinder 2.5DCi 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100508SX
Наименование 21-00508-SX_фильтр топливный! без клапана\ Nissan Navara/Pathfinder 2.5DCi 05>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 137,3
Высота 1 [мм] 97,5
диаметр 2 (мм) 10
Диаметр корпуса [мм] 93,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 2.5 dCi 2010.03 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 2005.07 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается

Если хотите купить 21-00508-SX_фильтр топливный! без клапана\ Nissan Navara/Pathfinder 2.5DCi 05> производителя STELLOX с артикулом 2100508SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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