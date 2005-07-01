|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100508SX
|Наименование
|21-00508-SX_фильтр топливный! без клапана\ Nissan Navara/Pathfinder 2.5DCi 05>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|137,3
|Высота 1 [мм]
|97,5
|диаметр 2 (мм)
|10
|Диаметр корпуса [мм]
|93,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40)
2.5 dCi
2010.03 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB)
2005.07 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
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