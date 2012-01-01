|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100506SX
|Наименование
|21-00506-SX_фильтр топливный!\ Toyota Land Cruiser 4.5D 08>
|Высота 1 [мм]
|57,5
|Наружный диаметр 1 [мм]
|98
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|11
|Исполнение фильтра
|Фильтр тонкой очистки
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.5 D4-D (VDJ200)
2012.01 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.5 D4-D (VDJ200)
2012.01 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.5 D V8 (VDJ200)
2012.01 - Выпускается
Если хотите купить 21-00506-SX_фильтр топливный!\ Toyota Land Cruiser 4.5D 08> производителя STELLOX с артикулом 2100506SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита