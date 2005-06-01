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21-00505-SX_фильтр топливный!\ Subaru Forester 2.0i 98>/Impreza/Legacy 1.6i-2.0i 92> артикул 2100505SX STELLOX в Алматы

2100505SX STELLOX 21-00505-SX_фильтр топливный!\ Subaru Forester 2.0i 98>/Impreza/Legacy 1.6i-2.0i 92>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100505SX
Наименование 21-00505-SX_фильтр топливный!\ Subaru Forester 2.0i 98>/Impreza/Legacy 1.6i-2.0i 92>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 121
Высота 1 [мм] 90
Диаметр 1 [мм] 86
диаметр 2 (мм) 8
Диаметр корпуса [мм] 70

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) 2005.06 - 2008.05
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) 2005.06 - 2008.05
SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5 AWD (GD3) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 i R AWD (GD9) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.5 WRX STi AWD (GDF) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.5 AWD (GG3) 2005.09 - 2007.06
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 i R AWD (GG9) 2005.09 - 2007.06
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.5 WRX AWD (GGG) 2005.09 - 2007.06

Если хотите купить 21-00505-SX_фильтр топливный!\ Subaru Forester 2.0i 98>/Impreza/Legacy 1.6i-2.0i 92> производителя STELLOX с артикулом 2100505SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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