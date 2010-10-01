|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100504SX
|Наименование
|Топливный фильтр
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|177,9
|Высота 1 [мм]
|147,2
|диаметр 2 (мм)
|10
|Внутренний диаметр 1(мм)
|93,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30A)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30B)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30S)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.9 dCi
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
2.0 dCi (JZ0L)
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
2.0 dCi (JZ0Y)
2010.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,...
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi (KZ0C, KZ1A)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 dCi (KZ0L)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 dCi (KZ0Y)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ0A)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ0B)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 dCi (DZ0L)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 dCi (DZ0Y)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi (BZ0C)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.9 dCi (BZ0N, BZ0J)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 dCi (BZ0L)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 dCi (BZ0Y)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi (JZ02, JZ0R)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
2.0 dCi (JZ0L)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
2.0 dCi (JZ0Y, JZ26)
2009.04 - Выпускается
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