|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100498SX
|Наименование
|21-00498-SX_фильтр топливный! \Toyota Hilux 2.5D/2.5D-4D/3.0D 06>
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Диаметр [мм]
|83
|Высота [мм]
|76,5
|Диаметр прокладки [мм]
|75
|Высота 1 [мм]
|76,5
|Наружный диаметр 1 [мм]
|75
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
IS II (_E2_)
200d (ALE20_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
220d (ALE20)
2010.11 - 2013.03
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D 4WD (KUN25)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D 4WD (KUN25_)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D (KUN15_)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D 4WD (KUN25)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
3.0 D-4D 4WD (KUN26)
2005.03 - 2015.05
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