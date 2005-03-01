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21-00498-SX_фильтр топливный! \Toyota Hilux 2.5D/2.5D-4D/3.0D 06> артикул 2100498SX STELLOX в Алматы

2100498SX STELLOX 21-00498-SX_фильтр топливный! \Toyota Hilux 2.5D/2.5D-4D/3.0D 06>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100498SX
Наименование 21-00498-SX_фильтр топливный! \Toyota Hilux 2.5D/2.5D-4D/3.0D 06>
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Диаметр [мм] 83
Высота [мм] 76,5
Диаметр прокладки [мм] 75
Высота 1 [мм] 76,5
Наружный диаметр 1 [мм] 75

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS IS II (_E2_) 200d (ALE20_) 2010.11 - 2013.03
LEXUS IS II (_E2_) 220d (ALE20) 2010.11 - 2013.03
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 2005.03 - 2015.05

Если хотите купить 21-00498-SX_фильтр топливный! \Toyota Hilux 2.5D/2.5D-4D/3.0D 06> производителя STELLOX с артикулом 2100498SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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