|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100497SX
|Наименование
|21-00497-SX_фильтр топливный!\ BMW E36/M3/E34/E38/E39/E46/Z3 1.6i-5.4i 94>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|300
|Высота 1 [мм]
|260
|Диаметр 1 [мм]
|62
|диаметр 2 (мм)
|8
|Диаметр корпуса [мм]
|55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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