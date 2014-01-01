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21-00497-SX_фильтр топливный!\ BMW E36/M3/E34/E38/E39/E46/Z3 1.6i-5.4i 94> артикул 2100497SX STELLOX в Алматы

2100497SX STELLOX 21-00497-SX_фильтр топливный!\ BMW E36/M3/E34/E38/E39/E46/Z3 1.6i-5.4i 94>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100497SX
Наименование 21-00497-SX_фильтр топливный!\ BMW E36/M3/E34/E38/E39/E46/Z3 1.6i-5.4i 94>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 300
Высота 1 [мм] 260
Диаметр 1 [мм] 62
диаметр 2 (мм) 8
Диаметр корпуса [мм] 55

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00497-SX_фильтр топливный!\ BMW E36/M3/E34/E38/E39/E46/Z3 1.6i-5.4i 94> производителя STELLOX с артикулом 2100497SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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