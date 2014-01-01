|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100495SX
|Наименование
|21-00495-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6/A8, VW Passat 2.5TDi V6/V8 &Quattro 97>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота 1 [мм]
|139,3
|Высота [мм]
|169,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00495-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6/A8, VW Passat 2.5TDi V6/V8 &Quattro 97> производителя STELLOX с артикулом 2100495SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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