|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100493SX
|Наименование
|21-00493-SX_фильтр топливный! H100 D87\ Omn MB Sprinter/Viano/Vito 03>
|Высота [мм]
|128,8
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 180 CDI (245.207)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 200 CDI (245.208)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 320 CDI (203.220)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S204)
C 200 CDI (204.207)
2008.01 - 2014.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S204)
C 220 CDI (204.208)
2008.01 - 2014.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S204)
C 320 CDI (204.222)
2008.01 - 2014.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S204)
C 320 CDI 4-matic (204.289)
2008.01 - 2014.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 320 CDI (203.020)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204)
C 200 CDI (204.007, 204.006)
2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204)
C 220 CDI (204.008)
2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204)
C 320 CDI (204.022)
2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204)
C 320 CDI 4-matic (204.089)
2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204)
C 350 CDI (204.022)
2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204)
C 350 CDI 4-matic (204.089)
2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 200 CDI (203.707)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 220 CDI (203.708)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 220 CDI (209.308)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 320 CDI (209.320)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK Кабриолет (A209)
CLK 320 CDI (209.420)
2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ
CLS (C219)
CLS 320 CDI (219.322)
2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ
CLS (C219)
CLS 350 CDI (219.322)
2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S211)
E 200 CDI (211.207)
2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S211)
E 220 T CDI (211.208)
2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S211)
E 280 T CDI (211.220)
2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S211)
E 280 T CDI 4-matic (211.284)
2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S211)
E 320 T CDI (211.222)
2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S211)
E 320 T CDI 4-matic (211.289)
2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 200 CDI (211.007)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 220 CDI (211.008)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 280 CDI (211.020)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 280 CDI 4-matic (211.084)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 300 BlueTEC (211.024)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 320 CDI (211.022)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 320 CDI 4-matic (211.089)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 420 CDI (211.029)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
G-CLASS Cabrio (W463)
G 320 CDI (463.303)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W461)
G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390)
2009.04 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463)
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343)
2008.05 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
GL-CLASS (X164)
GL 320 CDI 4-matic (164.822)
2006.09 - 2012.08
MERCEDES-BENZ
GL-CLASS (X164)
GL 420 CDI 4-matic (164.828)
2006.09 - 2012.08
MERCEDES-BENZ
GLK-CLASS (X204)
320 CDI 4-matic (204.983)
2013.08 - 2015.06
MERCEDES-BENZ
M-CLASS (W164)
ML 280 CDI 4-matic (164.120)
2007.12 - 2011.12
MERCEDES-BENZ
M-CLASS (W164)
ML 320 CDI 4-matic (164.122)
2007.12 - 2011.12
MERCEDES-BENZ
M-CLASS (W164)
ML 420 CDI 4-matic (164.128)
2007.12 - 2011.12
MERCEDES-BENZ
R-CLASS (W251, V251)
R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126)
2010.08 - 2014.12
MERCEDES-BENZ
R-CLASS (W251, V251)
R 280 CDI 4-matic (251.020)
2010.08 - 2014.12
MERCEDES-BENZ
R-CLASS (W251, V251)
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)
2010.08 - 2014.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 320 CDI (221.022, 221.122)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 420 CDI (221.028, 221.128)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
211 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
215 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
209 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
211 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
213 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
215 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
218 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 4-matic (639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
111 CDI (639.601, 639.603)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
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