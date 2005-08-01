|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100479SX
|Наименование
|21-00479-SX_фильтр топливный!\ Saab 9-3/9-5 1.9TiD/2.2TiD/3.0TiD 98>
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Диаметр [мм]
|71,1
|Высота [мм]
|92,1
|Диаметр прокладки [мм]
|19,7
|Высота 1 [мм]
|86,5
|диаметр 4 (мм)
|19,7
|Внутренний диаметр 1(мм)
|19,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.7 CDTi (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.7 CDTI (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
SIGNUM Хэтчбэк (Z03)
3.0 V6 CDTI (F48)
2005.09 - 2008.12
OPEL
VECTRA C GTS (Z02)
3.0 CDTi (F68)
2005.08 - 2008.08
OPEL
VECTRA C (Z02)
3.0 CDTi (F69)
2005.08 - 2006.10
OPEL
VECTRA C универсал (Z02)
3.0 V6 CDTI (F35)
2005.08 - 2008.10
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