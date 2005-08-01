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21-00479-SX_фильтр топливный!\ Saab 9-3/9-5 1.9TiD/2.2TiD/3.0TiD 98> артикул 2100479SX STELLOX в Алматы

2100479SX STELLOX 21-00479-SX_фильтр топливный!\ Saab 9-3/9-5 1.9TiD/2.2TiD/3.0TiD 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100479SX
Наименование 21-00479-SX_фильтр топливный!\ Saab 9-3/9-5 1.9TiD/2.2TiD/3.0TiD 98>
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Диаметр [мм] 71,1
Высота [мм] 92,1
Диаметр прокладки [мм] 19,7
Высота 1 [мм] 86,5
диаметр 4 (мм) 19,7
Внутренний диаметр 1(мм) 19,7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) 2005.09 - 2008.12
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) 2005.08 - 2006.10
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) 2005.08 - 2008.10

Если хотите купить 21-00479-SX_фильтр топливный!\ Saab 9-3/9-5 1.9TiD/2.2TiD/3.0TiD 98> производителя STELLOX с артикулом 2100479SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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