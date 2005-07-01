|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100477SX
|Наименование
|21-00477-SX_фильтр топливный!\ Peugeot Boxer/Citroen Jumper 2.2HDi 06>
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Диаметр [мм]
|62
|Высота [мм]
|98,5
|Высота 1 [мм]
|84
|Внутренний диаметр 1(мм)
|11,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.0 D
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.0 D 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.0 D 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
EPICA (KL1_)
2.0 D
2006.06 - 2011.12
CHEVROLET
LACETTI (J200)
2.0 D
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
NUBIRA седан
2.0 D
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA универсал
2.0 D
2005.03 - 2011.12
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 145
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 155
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 100
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 110
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 120
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 130
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 150
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 145
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 155
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 160
2006.04 - 2012.12
OPEL
AGILA (B) (H08)
1.3 CDTI (F68)
2008.04 - 2010.04
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ASTRA H (A04)
1.3 CDTI (L48)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H (A04)
1.9 CDTI (L48)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.3 CDTI (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.9 CDTi 16V (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.9 CDTi (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.9 CDTI (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.9 CDTI (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H TwinTop (A04)
1.9 CDTi (L67)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H универсал (A04)
1.3 CDTI (L35)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H универсал (A04)
1.9 CDTI (L35)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H универсал (A04)
1.9 CDTI (L35)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H Фургон/универсал (L70)
1.3 CDTI (L70)
2005.08 - 2010.10
OPEL
ASTRA H Фургон/универсал (L70)
1.9 CDTI (L70)
2005.08 - 2010.10
OPEL
COMBO Tour
1.3 CDTI 16V
2005.10 - 2011.12
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус
1.3 CDTI 16V
2005.08 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус
1.3 CDTI 16V
2005.08 - Выпускается
OPEL
CORSA C Фургон/хетчбэк (X01)
1.3 CDTI 16V (F08, W5L)
2005.07 - 2006.06
OPEL
MERIVA A вэн (X03)
1.3 CDTI (E75)
2005.09 - 2010.05
OPEL
SIGNUM Хэтчбэк (Z03)
1.9 CDTI (F48)
2005.09 - 2008.12
OPEL
VECTRA C GTS (Z02)
1.9 CDTI (F68)
2005.08 - 2008.08
OPEL
VECTRA C (Z02)
1.9 CDTI (F69)
2005.08 - 2006.10
OPEL
VECTRA C универсал (Z02)
1.9 CDTI (F35)
2005.08 - 2008.10
OPEL
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
1.9 CDTI (M75)
2005.07 - 2012.12
OPEL
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
1.9 CDTI (M75)
2005.07 - 2012.12
OPEL
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
1.9 CDTI (M75)
2005.07 - 2012.12
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 145
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 175
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 145
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 175
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 145
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 175
2010.04 - Выпускается
SUZUKI
SPLASH (EX)
1.3 CDTI (A5B 413D)
2008.01 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 DDiS (RS 413D)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 DDiS (RS 413D)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)
1.3 DDiS (AZG 413D, ZC02S, ZC92S)
2010.10 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.9 DDiS 4x4 (RW 419D)
2007.04 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.9 DDiS (RW 419D)
2007.04 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
2.0 DDiS 4x4 (RW 420D)
2007.04 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
2.0 DDiS (RW 420D)
2007.04 - Выпускается
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