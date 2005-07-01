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21-00477-SX_фильтр топливный!\ Peugeot Boxer/Citroen Jumper 2.2HDi 06> артикул 2100477SX STELLOX в Алматы

21-00477-SX_фильтр топливный!\ Peugeot Boxer/Citroen Jumper 2.2HDi 06>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100477SX
Наименование 21-00477-SX_фильтр топливный!\ Peugeot Boxer/Citroen Jumper 2.2HDi 06>
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Диаметр [мм] 62
Высота [мм] 98,5
Высота 1 [мм] 84
Внутренний диаметр 1(мм) 11,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 D 2006.06 - 2011.12
CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET NUBIRA седан 2.0 D 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 D 2005.03 - 2011.12
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 110 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 130 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 150 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 155 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 160 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 100 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 110 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 120 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 130 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 150 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 145 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 155 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 160 2006.04 - 2012.12
OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68) 2008.04 - 2010.04
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.3 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.9 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.9 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H Фургон/универсал (L70) 1.3 CDTI (L70) 2005.08 - 2010.10
OPEL ASTRA H Фургон/универсал (L70) 1.9 CDTI (L70) 2005.08 - 2010.10
OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 2005.10 - 2011.12
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус 1.3 CDTI 16V 2005.08 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус 1.3 CDTI 16V 2005.08 - Выпускается
OPEL CORSA C Фургон/хетчбэк (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) 2005.07 - 2006.06
OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.3 CDTI (E75) 2005.09 - 2010.05
OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 1.9 CDTI (F48) 2005.09 - 2008.12
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 2005.08 - 2006.10
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.9 CDTI (F35) 2005.08 - 2008.10
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 2005.07 - 2012.12
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 2005.07 - 2012.12
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 2005.07 - 2012.12
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 175 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 110 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 130 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 150 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 145 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 160 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 175 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 110 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 130 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 150 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 145 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 160 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 175 2010.04 - Выпускается
SUZUKI SPLASH (EX) 1.3 CDTI (A5B 413D) 2008.01 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D, ZC02S, ZC92S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) 2007.04 - Выпускается

Если хотите купить 21-00477-SX_фильтр топливный!\ Peugeot Boxer/Citroen Jumper 2.2HDi 06> производителя STELLOX с артикулом 2100477SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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