|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100476SX
|Наименование
|21-00476-SX_фильтр топливный!\ Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra 1.9TDi 95>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Диаметр корпуса [мм]
|80
|Высота [мм]
|168
|Высота 1 [мм]
|128
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
GALAXY I (WGR)
1.9 TDI
2005.05 - 2006.05
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 TDI
1995.05 - 2010.03
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