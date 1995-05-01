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21-00476-SX_фильтр топливный!\ Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra 1.9TDi 95> артикул 2100476SX STELLOX в Алматы

2100476SX STELLOX 21-00476-SX_фильтр топливный!\ Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra 1.9TDi 95>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100476SX
Наименование 21-00476-SX_фильтр топливный!\ Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra 1.9TDi 95>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Диаметр корпуса [мм] 80
Высота [мм] 168
Высота 1 [мм] 128

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 2005.05 - 2006.05
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить 21-00476-SX_фильтр топливный!\ Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra 1.9TDi 95> производителя STELLOX с артикулом 2100476SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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