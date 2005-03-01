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21-00458-SX_фильтр топливный!\ Ford Fiesta/Fusion, Mazda 2 1.25-2.0 02> артикул 2100458SX STELLOX в Алматы

2100458SX STELLOX 21-00458-SX_фильтр топливный!\ Ford Fiesta/Fusion, Mazda 2 1.25-2.0 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100458SX
Наименование 21-00458-SX_фильтр топливный!\ Ford Fiesta/Fusion, Mazda 2 1.25-2.0 02>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Диаметр [мм] 7,9
Высота 1 [мм] 82,5
Диаметр корпуса [мм] 50

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 2005.03 - 2008.06
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 2010.01 - 2012.12

Если хотите купить 21-00458-SX_фильтр топливный!\ Ford Fiesta/Fusion, Mazda 2 1.25-2.0 02> производителя STELLOX с артикулом 2100458SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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