|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100458SX
|Наименование
|21-00458-SX_фильтр топливный!\ Ford Fiesta/Fusion, Mazda 2 1.25-2.0 02>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Диаметр [мм]
|7,9
|Высота 1 [мм]
|82,5
|Диаметр корпуса [мм]
|50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
FIESTA V (JH_, JD_)
ST150
2005.03 - 2008.06
FORD
FUSION (JU_)
1.4 LPG
2010.01 - 2012.12
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