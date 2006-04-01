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21-00409-SX_фильтр топливный!\ Ford Mondeo 01> артикул 2100409SX STELLOX в Алматы

2100409SX STELLOX 21-00409-SX_фильтр топливный!\ Ford Mondeo 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100409SX
Наименование 21-00409-SX_фильтр топливный!\ Ford Mondeo 01>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 165,5
Диаметр [мм] 7,9
Диаметр корпуса [мм] 74,5

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.3 16V RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.3 16V RWD 2006.04 - 2014.08

Если хотите купить 21-00409-SX_фильтр топливный!\ Ford Mondeo 01> производителя STELLOX с артикулом 2100409SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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