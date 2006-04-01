|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100409SX
|Наименование
|21-00409-SX_фильтр топливный!\ Ford Mondeo 01>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|165,5
|Диаметр [мм]
|7,9
|Диаметр корпуса [мм]
|74,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.3 16V RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.3 16V RWD
2006.04 - 2014.08
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