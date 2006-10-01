menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

21-00185-SX_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic/CR-V/HR-V 1.4-2.2 &16V 94> артикул 2100185SX STELLOX в Алматы

2100185SX STELLOX 21-00185-SX_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic/CR-V/HR-V 1.4-2.2 &16V 94>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100185SX
Наименование 21-00185-SX_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic/CR-V/HR-V 1.4-2.2 &16V 94>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 115
Диаметр корпуса [мм] 60,5
Размер резьбы 1 M12x1,25
Размер резьбы 2 M14x1,5
Диаметр [мм] 75
Диаметр 1 [мм] 73

С этим товаром покупают...

MANN-FILTER W81180

Фильтр масляный

TSN 91358

Фильтр воздушный

GREEN FILTER LF0183

Фильтр воздушный

IDEMITSU 1845004

Масло моторное синтетическое Zepro Touring 5W-30, 4л

JUST DRIVE JDAC801

Фильтр салона HONDA CR-V RD1 96-01
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) 2006.10 - Выпускается

Если хотите купить 21-00185-SX_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic/CR-V/HR-V 1.4-2.2 &16V 94> производителя STELLOX с артикулом 2100185SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0