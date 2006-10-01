|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100185SX
|Наименование
|21-00185-SX_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic/CR-V/HR-V 1.4-2.2 &16V 94>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|115
|Диаметр корпуса [мм]
|60,5
|Размер резьбы 1
|M12x1,25
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
|Диаметр [мм]
|75
|Диаметр 1 [мм]
|73
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)
2006.10 - Выпускается
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