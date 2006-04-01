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21-00183-SX_фильтр топливный!\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/DTi,Renault Master 1.9DCi 00> артикул 2100183SX STELLOX в Алматы

2100183SX STELLOX 21-00183-SX_фильтр топливный!\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/DTi,Renault Master 1.9DCi 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100183SX
Наименование 21-00183-SX_фильтр топливный!\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/DTi,Renault Master 1.9DCi 00>
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Диаметр прокладки [мм] 19,5
Диаметр [мм] 77,7
Высота [мм] 93
Высота 1 [мм] 88,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70) dCi 120 2006.08 - Выпускается
NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70) dCi 150 2006.08 - Выпускается
NISSAN INTERSTAR Автобус (X70) dCi 100 2006.04 - 2011.03
NISSAN INTERSTAR Автобус (X70) dCi 120 2006.04 - 2011.03
NISSAN INTERSTAR Автобус (X70) dCi 150 2006.04 - 2011.03
NISSAN INTERSTAR Фургон (X70) dCi 100 2006.04 - Выпускается
NISSAN INTERSTAR Фургон (X70) dCi 120 2006.04 - Выпускается
NISSAN INTERSTAR Фургон (X70) dCi 150 2006.04 - Выпускается
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 150 2006.09 - Выпускается
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.5 dCi 150 2006.09 - Выпускается
OPEL MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 2006.08 - Выпускается
OPEL MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 2006.08 - Выпускается
OPEL MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 2006.08 - Выпускается
OPEL MOVANO A Автобус (X70) 2.5 CDTI (JD) 2007.09 - Выпускается
OPEL MOVANO A Автобус (X70) 2.5 CDTI (JD) 2007.09 - Выпускается
OPEL MOVANO A Автобус (X70) 2.5 CDTI (JD) 2007.09 - Выпускается

Если хотите купить 21-00183-SX_фильтр топливный!\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/DTi,Renault Master 1.9DCi 00> производителя STELLOX с артикулом 2100183SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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