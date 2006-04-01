|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100183SX
|Наименование
|21-00183-SX_фильтр топливный!\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/DTi,Renault Master 1.9DCi 00>
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Диаметр прокладки [мм]
|19,5
|Диаметр [мм]
|77,7
|Высота [мм]
|93
|Высота 1 [мм]
|88,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
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NISSAN
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NISSAN
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dCi 100
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NISSAN
INTERSTAR Автобус (X70)
dCi 120
2006.04 - 2011.03
NISSAN
INTERSTAR Автобус (X70)
dCi 150
2006.04 - 2011.03
NISSAN
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dCi 100
2006.04 - Выпускается
NISSAN
INTERSTAR Фургон (X70)
dCi 120
2006.04 - Выпускается
NISSAN
INTERSTAR Фургон (X70)
dCi 150
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NISSAN
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NISSAN
PRIMASTAR Фургон (X83)
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OPEL
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OPEL
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2006.08 - Выпускается
OPEL
MOVANO A Автобус (X70)
2.5 CDTI (JD)
2007.09 - Выпускается
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MOVANO A Автобус (X70)
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2007.09 - Выпускается
OPEL
MOVANO A Автобус (X70)
2.5 CDTI (JD)
2007.09 - Выпускается
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