|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100181SX
|Наименование
|21-00181-SX_фильтр топливный!\ Ford Focus 1.4-2.0 16V 98>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|180
|Диаметр корпуса [мм]
|50
|Высота 1 [мм]
|84
|Диаметр [мм]
|7,9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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