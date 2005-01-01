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21-00176-SX_фильтр топливный!\ Audi A3 1.6/3.2 03>,Seat Ibiza/Cordoba,VW Polo 1.4-1.6 & 16V 02> артикул 2100176SX STELLOX в Алматы

2100176SX STELLOX 21-00176-SX_фильтр топливный!\ Audi A3 1.6/3.2 03>,Seat Ibiza/Cordoba,VW Polo 1.4-1.6 & 16V 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100176SX
Наименование 21-00176-SX_фильтр топливный!\ Audi A3 1.6/3.2 03>,Seat Ibiza/Cordoba,VW Polo 1.4-1.6 & 16V 02>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 150,3
Диаметр корпуса [мм] 54,6
Диаметр 1 [мм] 61,2
диаметр 2 (мм) 7,9

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 2005.01 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 2005.01 - Выпускается

Если хотите купить 21-00176-SX_фильтр топливный!\ Audi A3 1.6/3.2 03>,Seat Ibiza/Cordoba,VW Polo 1.4-1.6 & 16V 02> производителя STELLOX с артикулом 2100176SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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