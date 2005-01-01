|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100176SX
|Наименование
|21-00176-SX_фильтр топливный!\ Audi A3 1.6/3.2 03>,Seat Ibiza/Cordoba,VW Polo 1.4-1.6 & 16V 02>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|150,3
|Диаметр корпуса [мм]
|54,6
|Диаметр 1 [мм]
|61,2
|диаметр 2 (мм)
|7,9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 16V
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.6
2005.01 - Выпускается
Если хотите купить 21-00176-SX_фильтр топливный!\ Audi A3 1.6/3.2 03>,Seat Ibiza/Cordoba,VW Polo 1.4-1.6 & 16V 02> производителя STELLOX с артикулом 2100176SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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