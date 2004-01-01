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21-00171-SX_***фильтр топливный!\ Ford Maverick 2.4 96-98, Nissan Almera1.4-2.0 95> артикул 2100171SX STELLOX в Алматы

2100171SX STELLOX 21-00171-SX_***фильтр топливный!\ Ford Maverick 2.4 96-98, Nissan Almera1.4-2.0 95>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100171SX
Наименование 21-00171-SX_***фильтр топливный!\ Ford Maverick 2.4 96-98, Nissan Almera1.4-2.0 95>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 125
Высота 1 [мм] 85
Впускн. Ø [мм] 8
Выпускн.-Ø [мм] 8
Диаметр корпуса [мм] 55
необходимое количество 1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00171-SX_***фильтр топливный!\ Ford Maverick 2.4 96-98, Nissan Almera1.4-2.0 95> производителя STELLOX с артикулом 2100171SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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