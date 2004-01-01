|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100171SX
|Наименование
|21-00171-SX_***фильтр топливный!\ Ford Maverick 2.4 96-98, Nissan Almera1.4-2.0 95>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|125
|Высота 1 [мм]
|85
|Впускн. Ø [мм]
|8
|Выпускн.-Ø [мм]
|8
|Диаметр корпуса [мм]
|55
|необходимое количество
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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