|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100158SX
|Наименование
|21-00158-SX_фильтр топливный!\ Daewoo Espero/Nexia 1.5i-2.0 95>, Rover 200/400 1.4-2.0 90>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота 1 [мм]
|108
|Размер резьбы 1
|M16x1,5
|Размер резьбы 2
|M16x1,5
|Внутренний диаметр
|60
|Диаметр корпуса [мм]
|54,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00158-SX_фильтр топливный!\ Daewoo Espero/Nexia 1.5i-2.0 95>, Rover 200/400 1.4-2.0 90> производителя STELLOX с артикулом 2100158SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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