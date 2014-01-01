menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

21-00158-SX_фильтр топливный!\ Daewoo Espero/Nexia 1.5i-2.0 95>, Rover 200/400 1.4-2.0 90> артикул 2100158SX STELLOX в Алматы

2100158SX STELLOX 21-00158-SX_фильтр топливный!\ Daewoo Espero/Nexia 1.5i-2.0 95>, Rover 200/400 1.4-2.0 90>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100158SX
Наименование 21-00158-SX_фильтр топливный!\ Daewoo Espero/Nexia 1.5i-2.0 95>, Rover 200/400 1.4-2.0 90>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота 1 [мм] 108
Размер резьбы 1 M16x1,5
Размер резьбы 2 M16x1,5
Внутренний диаметр 60
Диаметр корпуса [мм] 54,7

С этим товаром покупают...

AIRLINE AHCS05

Хомут 12-22/9,7 мм, червячный, усиленный, W1 (оцинк.), 1 шт. (AHC-S-05)

STELLOX 2100480SX

Топливный фильтр

LYNXAUTO PS3031

Пыльник, рулевое управление

STELLOX 2051022SX

Гидрофильтр, автоматическая коробка передач
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00158-SX_фильтр топливный!\ Daewoo Espero/Nexia 1.5i-2.0 95>, Rover 200/400 1.4-2.0 90> производителя STELLOX с артикулом 2100158SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0