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21-00147-SX_фильтр топливный!\ Audi A3/A4/A6,VW Bora/Golf/Passat, Skoda Octavia 1.9TDi/SDi 96> артикул 2100147SX STELLOX в Алматы

2100147SX STELLOX 21-00147-SX_фильтр топливный!\ Audi A3/A4/A6,VW Bora/Golf/Passat, Skoda Octavia 1.9TDi/SDi 96>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100147SX
Наименование 21-00147-SX_фильтр топливный!\ Audi A3/A4/A6,VW Bora/Golf/Passat, Skoda Octavia 1.9TDi/SDi 96>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 200
Высота 1 [мм] 159,1
диаметр 2 (мм) 8
Диаметр корпуса [мм] 80

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 2002.09 - 2010.10

Если хотите купить 21-00147-SX_фильтр топливный!\ Audi A3/A4/A6,VW Bora/Golf/Passat, Skoda Octavia 1.9TDi/SDi 96> производителя STELLOX с артикулом 2100147SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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