|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100147SX
|Наименование
|21-00147-SX_фильтр топливный!\ Audi A3/A4/A6,VW Bora/Golf/Passat, Skoda Octavia 1.9TDi/SDi 96>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|200
|Высота 1 [мм]
|159,1
|диаметр 2 (мм)
|8
|Диаметр корпуса [мм]
|80
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
1.9 TDI
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
1.9 TDI
2002.09 - 2010.10
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