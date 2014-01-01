|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100140SX
|Наименование
|21-00140-SX_фильтр топливный!\ Toyota Corolla 1.3-1.6/1.8 92-00
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|114
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Размер резьбы 1
|M14x1,5
|Размер резьбы 2
|M12x1,25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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