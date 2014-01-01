|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100109SX
|Наименование
|21-00109-SX_фильтр топливный!\ Ford Transit 2.5 Di/DTi 97>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Диаметр корпуса [мм]
|84,5
|Высота [мм]
|138
|Диаметр прокладки [мм]
|37,2
|Внутренний диаметр
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00109-SX_фильтр топливный!\ Ford Transit 2.5 Di/DTi 97> производителя STELLOX с артикулом 2100109SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита