|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100098SX
|Наименование
|21-00098-SX_фильтр топливный!\ BMW E36/E34/E39/E38 1.7-3.9D/TD 93>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Диаметр корпуса [мм]
|81
|Высота [мм]
|160,5
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Точка включения [°С]
|70
|диаметр 3 (мм)
|61,5
|Внутренний диаметр
|70
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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