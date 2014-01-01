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21-00090-SX_фильтр топливный!\ Ford Transit 2.5D/TD 83-97 артикул 2100090SX STELLOX в Алматы

2100090SX STELLOX 21-00090-SX_фильтр топливный!\ Ford Transit 2.5D/TD 83-97
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100090SX
Наименование 21-00090-SX_фильтр топливный!\ Ford Transit 2.5D/TD 83-97
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Диаметр корпуса [мм] 80
Высота [мм] 163
Диаметр прокладки [мм] 85
Внутренний диаметр 16

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00090-SX_фильтр топливный!\ Ford Transit 2.5D/TD 83-97 производителя STELLOX с артикулом 2100090SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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