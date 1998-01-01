|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100079SX
|Наименование
|21-00079-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6/S4/TT 98>, VW Bora/Golf/NewBeetle/T5 1.4-3.2 97>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|170
|Диаметр [мм]
|80
|Диаметр корпуса [мм]
|75
|Диаметр 1 [мм]
|7,9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
2.5
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
2.5
2002.09 - 2010.10
VW
PHAETON (3D)
3.6 V6 4motion
2002.04 - Выпускается
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