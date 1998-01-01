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21-00079-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6/S4/TT 98>, VW Bora/Golf/NewBeetle/T5 1.4-3.2 97> артикул 2100079SX STELLOX в Алматы

2100079SX STELLOX 21-00079-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6/S4/TT 98>, VW Bora/Golf/NewBeetle/T5 1.4-3.2 97>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100079SX
Наименование 21-00079-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6/S4/TT 98>, VW Bora/Golf/NewBeetle/T5 1.4-3.2 97>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 170
Диаметр [мм] 80
Диаметр корпуса [мм] 75
Диаметр 1 [мм] 7,9

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 2002.09 - 2010.10
VW PHAETON (3D) 3.6 V6 4motion 2002.04 - Выпускается

Если хотите купить 21-00079-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6/S4/TT 98>, VW Bora/Golf/NewBeetle/T5 1.4-3.2 97> производителя STELLOX с артикулом 2100079SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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