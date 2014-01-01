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Топливный фильтр артикул 2100075SX STELLOX в Алматы

2100075SX STELLOX Топливный фильтр
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100075SX
Наименование Топливный фильтр
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 167
Высота 1 [мм] 154
диаметр 2 (мм) 8
Наружный диаметр [мм] 80

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Топливный фильтр производителя STELLOX с артикулом 2100075SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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