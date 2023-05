Главная /

21-00072-SX_фильтр топливный!\ Renault Laguna/Megane 1.6-3.0, Peugeot 106-406 1.1-3.0 95> артикул 2100072SX STELLOX в Алматы

Автомобиль Год CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 2008.04 - Выпускается CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 2008.04 - Выпускается CITROËN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 VTi 120 2013.01 - Выпускается CITROËN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 VTi 95 2013.01 - Выпускается CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V 2005.09 - 2009.12 CITROËN C3 II (SC_) 1.4 2009.11 - Выпускается CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 2009.11 - Выпускается CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 2009.11 - Выпускается CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V 2006.10 - 2013.12 CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 i 16V 2006.10 - 2013.12 CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2008.07 - 2011.07 CITROËN C4 I седан 1.6 16V 2006.07 - 2011.07 CITROËN C4 PICASSO I вэн (UD_) 1.8 i 16V 2006.10 - 2013.08 CITROËN C4 PICASSO I вэн (UD_) 2.0 i 16V 2006.10 - 2013.08 CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FYB) 2006.04 - 2008.08 CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 2008.02 - 2009.12 CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 16V (RW6FYC) 2008.02 - 2009.12 CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF) 2008.02 - 2009.12 CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) 2008.02 - 2009.12 CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 2008.02 - Выпускается CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V 2008.02 - Выпускается CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V 2008.02 - Выпускается CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 2008.02 - Выпускается CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V 2005.09 - 2008.01 CITROËN C6 (TD_) 3.0 V6 2006.06 - 2012.12 CITROËN DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 2010.04 - 2015.07 CITROËN DS3 (SA_) 1.6 THP 155 2010.04 - 2015.07 CITROËN DS3 (SA_) 1.6 VTi 120 2010.04 - 2015.07 NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06 NISSAN NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 3.0 dCi 2010.03 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi 2005.09 - Выпускается OPEL VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2.0 ECOTEC 2006.08 - 2014.07 OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) 2006.08 - 2014.07 OPEL VIVARO A Фургон (X83) 2.0 ECOTEC (F7) 2006.08 - 2014.07 PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 2009.01 - 2013.06 PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) 2009.01 - 2013.06 PEUGEOT 206 седан 1.4 2007.03 - Выпускается PEUGEOT 206 седан 1.6 16V 2007.03 - Выпускается PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V 2007.02 - 2013.10 PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 2007.02 - 2013.10 PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 2007.06 - 2013.10 PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V 2007.06 - 2013.10 PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V 2007.06 - 2013.10 PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC 2007.06 - 2013.10 PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V 2006.02 - 2013.10 PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V 2006.02 - 2013.10 PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V 2006.02 - 2013.10 PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC 2006.02 - 2013.10 PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo 2006.02 - 2013.10 PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi 2006.02 - 2013.10 PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11 PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11 PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04 PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04 PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 2005.03 - 2008.04 PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V 2009.04 - 2014.12 PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V 2009.04 - 2014.12 PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V 2009.04 - 2014.12 PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V 2007.09 - 2014.10 PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V 2007.09 - 2014.10 PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 2007.09 - 2014.10 PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 2007.09 - 2014.10 PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex 2007.09 - 2014.10 PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 THP 16V 2007.09 - 2014.10 PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V 2007.09 - 2012.12 PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V 2007.09 - 2012.12 PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 2007.09 - 2012.12 PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 2007.09 - 2012.12 PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 Bioflex 2007.09 - 2012.12 PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 THP 16V 2007.09 - 2012.12 PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V (6D6FYC) 2009.06 - 2010.12 PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) 2009.06 - 2010.12 PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) 2009.06 - 2010.12 PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V 2008.08 - 2010.12 PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 16V 2008.08 - 2010.12 PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 16V 2008.08 - 2010.12 PEUGEOT 407 купе (6C_) 2.2 16V 2005.10 - Выпускается PEUGEOT 407 купе (6C_) 3.0 V6 2005.10 - Выпускается PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V 2005.09 - 2011.07 PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 16V 2006.02 - Выпускается PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTi 2008.04 - Выпускается PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTi 2008.04 - Выпускается PEUGEOT PARTNER Автофургон / микроавтобус 1.6 2008.04 - Выпускается PEUGEOT PARTNER Автофургон / микроавтобус 1.6 2008.04 - Выпускается PEUGEOT RCZ 1.6 16V 2010.03 - 2015.12 PEUGEOT RCZ 1.6 16V 2010.03 - 2015.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) 2007.11 - 2012.12 RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) 2007.11 - 2012.12 RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) 2007.11 - 2012.12 RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) 2007.11 - 2012.12 RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V 2007.11 - 2012.12 RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) 2007.11 - 2012.12 RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) 2007.11 - 2012.12 RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) 2005.04 - Выпускается RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) 2012.02 - Выпускается RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) 2012.02 - Выпускается RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.4 16V (JZ0F) 2010.11 - Выпускается RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) 2010.11 - Выпускается RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G) 2010.11 - Выпускается RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent 2005.06 - Выпускается RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) 2008.02 - Выпускается RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent 2005.06 - Выпускается RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) 2005.01 - 2007.09 RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) 2005.01 - 2007.09 RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) 2005.01 - 2007.09 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V 2005.02 - 2007.08 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) 2005.02 - 2007.08 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) 2005.02 - 2007.08 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C, BT0P) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H, KT1G, KT1K) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C, KT0P) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 16V Turbo 2008.09 - 2015.12 RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 GT 2008.09 - 2015.12 RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 3.5 V6 (DT0P) 2008.09 - 2015.12 RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 2007.04 - Выпускается RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 2007.04 - 2013.10 RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 2007.10 - Выпускается RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 2007.10 - Выпускается RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 2007.10 - Выпускается RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 2006.01 - Выпускается RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 16V (LM1R, LM0C) 2006.01 - Выпускается RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2009.08 RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex 2006.01 - 2009.08 RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) 2007.05 - Выпускается RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) 2007.05 - Выпускается RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.4 16V (JZ0F, JZ1V) 2009.04 - Выпускается RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) 2009.04 - Выпускается RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) 2009.04 - Выпускается RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) 2005.10 - 2008.11 RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0B) 2008.05 - 2014.09 RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) 2008.05 - 2014.09 RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) 2008.05 - 2014.09 RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) 2008.05 - 2014.09 RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) 2008.05 - 2014.09

