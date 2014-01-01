|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100069SX
|Наименование
|21-00069-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat 1.6TD-2.5TDi 89>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Диаметр корпуса [мм]
|81
|Высота [мм]
|186
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Диаметр прокладки [мм]
|70
|Внутренний диаметр 1(мм)
|61,5
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|70
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00069-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat 1.6TD-2.5TDi 89> производителя STELLOX с артикулом 2100069SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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