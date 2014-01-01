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21-00069-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat 1.6TD-2.5TDi 89> артикул 2100069SX STELLOX в Алматы

2100069SX STELLOX 21-00069-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat 1.6TD-2.5TDi 89>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100069SX
Наименование 21-00069-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat 1.6TD-2.5TDi 89>
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Диаметр корпуса [мм] 81
Высота [мм] 186
Размер резьбы M16x1,5
Диаметр прокладки [мм] 70
Внутренний диаметр 1(мм) 61,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 70

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00069-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A4/A6, VW Passat 1.6TD-2.5TDi 89> производителя STELLOX с артикулом 2100069SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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