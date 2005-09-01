|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100067SX
|Наименование
|21-00067-SX_фильтр топливный!\ Nissan Sunny/Primera/Almera 2.0D/2.2D/Di/DCi 90>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Диаметр [мм]
|93
|Высота [мм]
|136,5
|Размер резьбы
|3/4"-16UNF-2B
|Диаметр прокладки [мм]
|72
|Внутренний диаметр 1(мм)
|72
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|62
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
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