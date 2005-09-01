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21-00067-SX_фильтр топливный!\ Nissan Sunny/Primera/Almera 2.0D/2.2D/Di/DCi 90> артикул 2100067SX STELLOX в Алматы

2100067SX STELLOX 21-00067-SX_фильтр топливный!\ Nissan Sunny/Primera/Almera 2.0D/2.2D/Di/DCi 90>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100067SX
Наименование 21-00067-SX_фильтр топливный!\ Nissan Sunny/Primera/Almera 2.0D/2.2D/Di/DCi 90>
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Диаметр [мм] 93
Высота [мм] 136,5
Размер резьбы 3/4"-16UNF-2B
Диаметр прокладки [мм] 72
Внутренний диаметр 1(мм) 72
Внутренний диаметр 2 (мм) 62

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается

Если хотите купить 21-00067-SX_фильтр топливный!\ Nissan Sunny/Primera/Almera 2.0D/2.2D/Di/DCi 90> производителя STELLOX с артикулом 2100067SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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