|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100063SX
|Наименование
|21-00063-SX_фильтр топливный!\ MB W201/W202/W124/W210/W463/Vito 2.0D-3.5D 83>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Диаметр [мм]
|86,5
|Высота [мм]
|97,5
|Размер резьбы
|M12x1,5
|Диаметр прокладки [мм]
|72
|Внутренний диаметр 1(мм)
|62
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00063-SX_фильтр топливный!\ MB W201/W202/W124/W210/W463/Vito 2.0D-3.5D 83> производителя STELLOX с артикулом 2100063SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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