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21-00061-SX_фильтр топливный!\ Ford Scorpio/Mondeo/KA 1.3-2.9 93>, Mazda 121 1.3 96> артикул 2100061SX STELLOX в Алматы

2100061SX STELLOX 21-00061-SX_фильтр топливный!\ Ford Scorpio/Mondeo/KA 1.3-2.9 93>, Mazda 121 1.3 96>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100061SX
Наименование 21-00061-SX_фильтр топливный!\ Ford Scorpio/Mondeo/KA 1.3-2.9 93>, Mazda 121 1.3 96>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 145
Диаметр корпуса [мм] 77,5
Высота 1 [мм] 74,5
Диаметр 1 [мм] 82
диаметр 2 (мм) 8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00061-SX_фильтр топливный!\ Ford Scorpio/Mondeo/KA 1.3-2.9 93>, Mazda 121 1.3 96> производителя STELLOX с артикулом 2100061SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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