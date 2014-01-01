|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100061SX
|Наименование
|21-00061-SX_фильтр топливный!\ Ford Scorpio/Mondeo/KA 1.3-2.9 93>, Mazda 121 1.3 96>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|145
|Диаметр корпуса [мм]
|77,5
|Высота 1 [мм]
|74,5
|Диаметр 1 [мм]
|82
|диаметр 2 (мм)
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00061-SX_фильтр топливный!\ Ford Scorpio/Mondeo/KA 1.3-2.9 93>, Mazda 121 1.3 96> производителя STELLOX с артикулом 2100061SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита