|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100046SX
|Наименование
|21-00046-SX_фильтр топливный! M20x1.5\ Mitsubishi Lancer/Pajero, Mazda 323 1.7D-2.5D 84>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Диаметр корпуса [мм]
|93
|Высота [мм]
|136,5
|Размер резьбы
|M20x1,5
|Диаметр прокладки [мм]
|72
|Внутренний диаметр 1(мм)
|72
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|62
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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