|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100036SX
|Наименование
|21-00036-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/A4/A6/A8/V8 1.6-4.2 88>, VW Passat 4.0i W8 01>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|130
|Высота 1 [мм]
|106,5
|Диаметр 1 [мм]
|82,6
|Диаметр корпуса [мм]
|74
|Размер резьбы 1
|M12x1,5
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00036-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/A4/A6/A8/V8 1.6-4.2 88>, VW Passat 4.0i W8 01> производителя STELLOX с артикулом 2100036SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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