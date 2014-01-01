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21-00028-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99 артикул 2100028SX STELLOX в Алматы

2100028SX STELLOX 21-00028-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100028SX
Наименование 21-00028-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 152
Высота 1 [мм] 132
Диаметр корпуса [мм] 80,5
Размер резьбы 1 M12x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00028-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99 производителя STELLOX с артикулом 2100028SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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