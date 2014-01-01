|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100028SX
|Наименование
|21-00028-SX_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|152
|Высота 1 [мм]
|132
|Диаметр корпуса [мм]
|80,5
|Размер резьбы 1
|M12x1,5
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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