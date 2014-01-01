|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100023SX
|Наименование
|21-00023-SX_фильтр топливный!\ Ford Escort/Mondeo/Fiesta 1.6D-1.8D/TD & CAV-system 84>
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Высота [мм]
|70
|Высота 1 [мм]
|70
|Внутренний диаметр
|19
|Наружный диаметр [мм]
|88
|Наружный диаметр 1 [мм]
|83,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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