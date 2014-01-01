|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100022SX
|Наименование
|21-00022-SX_фильтр топливный!\ MB W123/W460 2.0D-3.0D/TD <92 / T1/T2 207D-507D <90
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Диаметр корпуса [мм]
|81
|Высота [мм]
|96
|Размер резьбы
|M14x1,5
|Диаметр прокладки [мм]
|70,5
|диаметр 3 (мм)
|61,5
|Внутренний диаметр
|70,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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