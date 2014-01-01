|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100014SX
|Наименование
|21-00014-SX_фильтр топливный!\ Opel Astra/Vectra,Citroen Xantia, Peugeot 306 1.4-2.0 88>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|140
|Высота 1 [мм]
|89
|диаметр 2 (мм)
|8
|диаметр 3 (мм)
|8
|Наружный диаметр [мм]
|55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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