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21-00014-SX_фильтр топливный!\ Opel Astra/Vectra,Citroen Xantia, Peugeot 306 1.4-2.0 88> артикул 2100014SX STELLOX в Алматы

2100014SX STELLOX 21-00014-SX_фильтр топливный!\ Opel Astra/Vectra,Citroen Xantia, Peugeot 306 1.4-2.0 88>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100014SX
Наименование 21-00014-SX_фильтр топливный!\ Opel Astra/Vectra,Citroen Xantia, Peugeot 306 1.4-2.0 88>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 140
Высота 1 [мм] 89
диаметр 2 (мм) 8
диаметр 3 (мм) 8
Наружный диаметр [мм] 55

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00014-SX_фильтр топливный!\ Opel Astra/Vectra,Citroen Xantia, Peugeot 306 1.4-2.0 88> производителя STELLOX с артикулом 2100014SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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