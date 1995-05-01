|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100002SX
|Наименование
|21-00002-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6, Ford Galaxy 95>, VW Golf/Passat 1.6-2.8i 88>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|162,2
|Диаметр корпуса [мм]
|75
|Диаметр 1 [мм]
|8
|диаметр 2 (мм)
|80
|Высота 1 [мм]
|99
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
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