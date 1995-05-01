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21-00002-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6, Ford Galaxy 95>, VW Golf/Passat 1.6-2.8i 88> артикул 2100002SX STELLOX в Алматы

2100002SX STELLOX 21-00002-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6, Ford Galaxy 95>, VW Golf/Passat 1.6-2.8i 88>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100002SX
Наименование 21-00002-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6, Ford Galaxy 95>, VW Golf/Passat 1.6-2.8i 88>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 162,2
Диаметр корпуса [мм] 75
Диаметр 1 [мм] 8
диаметр 2 (мм) 80
Высота 1 [мм] 99

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить 21-00002-SX_фильтр топливный!\ Audi A4/A6, Ford Galaxy 95>, VW Golf/Passat 1.6-2.8i 88> производителя STELLOX с артикулом 2100002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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