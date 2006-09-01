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21-00001-SX_фильтр топливный! 3/4'-16UNF-2B\ Toyota Land Cruiser 2.4D/TD-4.2D/TD 80> артикул 2100001SX STELLOX в Алматы

2100001SX STELLOX 21-00001-SX_фильтр топливный! 3/4'-16UNF-2B\ Toyota Land Cruiser 2.4D/TD-4.2D/TD 80>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100001SX
Наименование 21-00001-SX_фильтр топливный! 3/4'-16UNF-2B\ Toyota Land Cruiser 2.4D/TD-4.2D/TD 80>
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Диаметр корпуса [мм] 86
Размер резьбы 3/4"-16UNF-2B
Высота [мм] 140
Диаметр прокладки [мм] 63,5
диаметр 3 (мм) 56,5
Внутренний диаметр 63

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12
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SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 D AWD (BPD) 2007.09 - 2009.12
SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 D AWD (BMD) 2009.09 - 2014.12
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TOYOTA HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2006.09 - 2012.12
TOYOTA HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2006.09 - 2012.12
TOYOTA HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) 2006.09 - 2012.12
TOYOTA HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2006.09 - 2012.12
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Если хотите купить 21-00001-SX_фильтр топливный! 3/4'-16UNF-2B\ Toyota Land Cruiser 2.4D/TD-4.2D/TD 80> производителя STELLOX с артикулом 2100001SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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