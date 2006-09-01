|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100001SX
|Наименование
|21-00001-SX_фильтр топливный! 3/4'-16UNF-2B\ Toyota Land Cruiser 2.4D/TD-4.2D/TD 80>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Диаметр корпуса [мм]
|86
|Размер резьбы
|3/4"-16UNF-2B
|Высота [мм]
|140
|Диаметр прокладки [мм]
|63,5
|диаметр 3 (мм)
|56,5
|Внутренний диаметр
|63
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D (KA4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.2 DI-D (V88W, V98W)
2007.02 - Выпускается
SUBARU
FORESTER (SH_)
2.0 D AWD (SHH)
2008.01 - 2013.09
SUBARU
IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.0 D AWD
2008.01 - 2012.03
SUBARU
LEGACY IV (BL)
2.0 D AWD (BLD)
2007.09 - 2009.12
SUBARU
LEGACY IV универсал (BP)
2.0 D AWD (BPD)
2007.09 - 2009.12
SUBARU
LEGACY V (BM)
2.0 D AWD (BMD)
2009.09 - 2014.12
SUBARU
LEGACY V универсал (BR)
2.0 D AWD
2009.09 - 2014.12
SUBARU
OUTBACK (BL, BP)
2.0 D AWD (BPD)
2008.09 - 2009.09
SUBARU
OUTBACK (BR)
2.0 D AWD (BRD)
2009.09 - Выпускается
TOYOTA
HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_)
2.5 D-4D 4WD (KLH18)
2006.09 - 2012.12
TOYOTA
HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_)
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)
2006.09 - 2012.12
TOYOTA
HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_)
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)
2006.09 - 2012.12
TOYOTA
HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_)
2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18)
2006.09 - 2012.12
TOYOTA
HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_)
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)
2006.09 - 2012.12
TOYOTA
HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_)
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)
2006.09 - 2012.12
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155)
2009.08 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)
2009.08 - Выпускается
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