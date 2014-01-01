|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|195100SX
|Наименование
|195 100-SX_=4184.00=K1271-01 !колодки барабанные\ Nissan Terrano R20 2.7D/3.0D 02>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|65
|Диаметр [мм]
|280
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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