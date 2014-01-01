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/ Stellox 193012BSX 193 012B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Honda Civic Shuttle 1.4-1.6 87-91

193 012B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Honda Civic Shuttle 1.4-1.6 87-91 артикул 193012BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 193012BSX Наименование 193 012B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Honda Civic Shuttle 1.4-1.6 87-91 Сторона установки передний мост Длина [мм] 127,8 Толщина [мм] 15 Высота [мм] 48 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной Толщина 1 [мм] 15,8 Количество датчиков износа [на ось] 2 Датчик износа вкл. датчик износа Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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