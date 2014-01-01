|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|193012BSX
|Наименование
|193 012B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Honda Civic Shuttle 1.4-1.6 87-91
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|127,8
|Толщина [мм]
|15
|Высота [мм]
|48
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
|Толщина 1 [мм]
|15,8
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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