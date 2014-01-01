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193 012B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Honda Civic Shuttle 1.4-1.6 87-91 артикул 193012BSX STELLOX в Алматы

193012BSX STELLOX 193 012B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Honda Civic Shuttle 1.4-1.6 87-91
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 193012BSX
Наименование 193 012B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Honda Civic Shuttle 1.4-1.6 87-91
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 127,8
Толщина [мм] 15
Высота [мм] 48
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной
Толщина 1 [мм] 15,8
Количество датчиков износа [на ось] 2
Датчик износа вкл. датчик износа
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 193 012B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Honda Civic Shuttle 1.4-1.6 87-91 производителя STELLOX с артикулом 193012BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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