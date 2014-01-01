|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|190020SX
|Наименование
|190 020-SX_=179 20=D3027-01 !колодки дисковые з.\ Mazda 626 GF/GW 1.8i/2.0i/2.0Di/ 97-02
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|107,8
|Толщина [мм]
|13,1
|Высота [мм]
|39,4
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E990R-01118/234
|Вес [кг]
|0,769
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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