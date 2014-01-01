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190 020-SX_=179 20=D3027-01 !колодки дисковые з.\ Mazda 626 GF/GW 1.8i/2.0i/2.0Di/ 97-02 артикул 190020SX STELLOX в Алматы

190020SX STELLOX 190 020-SX_=179 20=D3027-01 !колодки дисковые з.\ Mazda 626 GF/GW 1.8i/2.0i/2.0Di/ 97-02
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 190020SX
Наименование 190 020-SX_=179 20=D3027-01 !колодки дисковые з.\ Mazda 626 GF/GW 1.8i/2.0i/2.0Di/ 97-02
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 107,8
Толщина [мм] 13,1
Высота [мм] 39,4
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E990R-01118/234
Вес [кг] 0,769

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 190 020-SX_=179 20=D3027-01 !колодки дисковые з.\ Mazda 626 GF/GW 1.8i/2.0i/2.0Di/ 97-02 производителя STELLOX с артикулом 190020SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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