|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|187020BSX
|Наименование
|187 020B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Volvo 740/760/780 84-90/940 90-95 диск 15' без ABS
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|113,9
|Толщина [мм]
|16,4
|Высота [мм]
|62
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 187 020B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Volvo 740/760/780 84-90/940 90-95 диск 15' без ABS производителя STELLOX с артикулом 187020BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита