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/ Stellox 187020BSX 187 020B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Volvo 740/760/780 84-90/940 90-95 диск 15' без ABS

187 020B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Volvo 740/760/780 84-90/940 90-95 диск 15' без ABS артикул 187020BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 187020BSX Наименование 187 020B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Volvo 740/760/780 84-90/940 90-95 диск 15' без ABS Сторона установки передний мост Длина [мм] 113,9 Толщина [мм] 16,4 Высота [мм] 62 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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