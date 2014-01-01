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187 020B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Volvo 740/760/780 84-90/940 90-95 диск 15' без ABS артикул 187020BSX STELLOX в Алматы

187020BSX STELLOX 187 020B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Volvo 740/760/780 84-90/940 90-95 диск 15' без ABS
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 187020BSX
Наименование 187 020B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Volvo 740/760/780 84-90/940 90-95 диск 15' без ABS
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 113,9
Толщина [мм] 16,4
Высота [мм] 62
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 187 020B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Volvo 740/760/780 84-90/940 90-95 диск 15' без ABS производителя STELLOX с артикулом 187020BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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