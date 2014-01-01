|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|185002BSX
|Наименование
|185 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Nissan Micra 1.0-1.2 82-92
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|108,3
|Толщина [мм]
|15,5
|Высота [мм]
|45,4
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 185 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Nissan Micra 1.0-1.2 82-92 производителя STELLOX с артикулом 185002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита