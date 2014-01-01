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185 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Nissan Micra 1.0-1.2 82-92 артикул 185002BSX STELLOX в Алматы

185002BSX STELLOX 185 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Nissan Micra 1.0-1.2 82-92
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 185002BSX
Наименование 185 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Nissan Micra 1.0-1.2 82-92
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 108,3
Толщина [мм] 15,5
Высота [мм] 45,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной
Количество датчиков износа [на ось] 2
Датчик износа вкл. датчик износа
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 185 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Nissan Micra 1.0-1.2 82-92 производителя STELLOX с артикулом 185002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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