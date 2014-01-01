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/ Stellox 185002BSX 185 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Nissan Micra 1.0-1.2 82-92

185 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Nissan Micra 1.0-1.2 82-92 артикул 185002BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 185002BSX Наименование 185 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Nissan Micra 1.0-1.2 82-92 Сторона установки передний мост Длина [мм] 108,3 Толщина [мм] 15,5 Высота [мм] 45,4 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной Количество датчиков износа [на ось] 2 Датчик износа вкл. датчик износа показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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